Миранчук прокомментировал переход брата-близнеца Антона в «Сьон»

«Я очень рад за него. Он хотел попробовать себя в Европе. Неважно где. Да, команда не на первых местах. Но все исправимо. У них же в Швейцарии такая система, что даже с шестого места можно зацепиться за еврокубки. Так что возможность есть. И это как раз тот пример, что когда человек хочет в Европу, он найдет себе варианты.



Просто мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждем предложений от грандов. Но таких игроков как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать “Ювентусов” и “Миланов”. Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд.



Антон мог тоже перейти в “Атланту”? Да, что-то слышал такое. Но как все было на самом деле, не знаю», — сказал Миранчук.