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Миранчук прокомментировал переход брата-близнеца Антона в «Сьон»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью Sport24 поделился эмоциями от перехода брата-близнеца Антона в швейцарский «Сьон».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Я очень рад за него. Он хотел попробовать себя в Европе. Неважно где. Да, команда не на первых местах. Но все исправимо. У них же в Швейцарии такая система, что даже с шестого места можно зацепиться за еврокубки. Так что возможность есть. И это как раз тот пример, что когда человек хочет в Европу, он найдет себе варианты.

Просто мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждем предложений от грандов. Но таких игроков как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать “Ювентусов” и “Миланов”. Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд.

Антон мог тоже перейти в “Атланту”? Да, что-то слышал такое. Но как все было на самом деле, не знаю», — сказал Миранчук.

Антон Миранчук официально стал игроком «Сьона» 9 сентября, подписав со швейцарским клубом контракт на два года. По информации издания Blick, зарплата Антона в клубе составит 1,3 млн евро. Он стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Швейцарии после полузащитника «Базеля» Джердана Шакири.

На этой неделе Антон Миранчук получил рабочую визу, благодаря чему сможет дебютировать за новый клуб уже в воскресной игре против «Лугано».

Сьон