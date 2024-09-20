Миранчук рассказал о своем первом месяце жизни в США

«Недели три пожил в отеле. Прямо возле бейсбольного стадиона. Они играли там через день. А у меня джетлаг был, я хотел спать уже в 8 вечера. А они до половины одиннадцатого играли. Было непривычно. Зато из окна мог смотреть матчи. В общем, пожил в отеле, потом нашли таунхаус и переехал туда.
Живу в самой Атланте. Но здесь же сдают недвижимость пустую — без мебели. Так что сейчас приходится все покупать. Занятой период у меня, в общем. Машину пока не купил. Арендую какую-то “Мазду”. У клуба есть скидка на “Ауди” и “Мерседесы”. Но я подумываю взять “Теслу”.
Я в первый раз в Америке. Мне пока Атланту с чем сравнивать. Но очень зеленый город. А я люблю зелень. Какие-то прогулочные зоны здесь есть, но больше на автомобиле передвигаешься. Если брать с пригородами, то население здесь около восьми миллионов. Торговые центры, рестораны — всего этого хватает.
Сразу удивило, что в США ко всем ценам здесь надо прибавлять налоги. Еще если не оставишь 15−20 процентов чаевых, на тебя могут косо посмотреть. К этому надо привыкать. Еще что поразило: на улице плюс 30, но заходишь в помещение, а там кондиционер работает на 16 градусов. У меня лимфоузлы сразу воспалились. Попросишь в ресторане обычную воду. Так они тебе в нее столько льда напихают», — сказал Миранчук.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
На этой неделе Миранчук забил свой первый гол за американский клуб, поразив ворота «Интер Майами» (2:2) дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 21 сентября, команда на выезде сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс».