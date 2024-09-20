Миранчук рассказал о своем первом месяце жизни в США

«Недели три пожил в отеле. Прямо возле бейсбольного стадиона. Они играли там через день. А у меня джетлаг был, я хотел спать уже в 8 вечера. А они до половины одиннадцатого играли. Было непривычно. Зато из окна мог смотреть матчи. В общем, пожил в отеле, потом нашли таунхаус и переехал туда.



Живу в самой Атланте. Но здесь же сдают недвижимость пустую — без мебели. Так что сейчас приходится все покупать. Занятой период у меня, в общем. Машину пока не купил. Арендую какую-то “Мазду”. У клуба есть скидка на “Ауди” и “Мерседесы”. Но я подумываю взять “Теслу”.



Я в первый раз в Америке. Мне пока Атланту с чем сравнивать. Но очень зеленый город. А я люблю зелень. Какие-то прогулочные зоны здесь есть, но больше на автомобиле передвигаешься. Если брать с пригородами, то население здесь около восьми миллионов. Торговые центры, рестораны — всего этого хватает.



Сразу удивило, что в США ко всем ценам здесь надо прибавлять налоги. Еще если не оставишь 15−20 процентов чаевых, на тебя могут косо посмотреть. К этому надо привыкать. Еще что поразило: на улице плюс 30, но заходишь в помещение, а там кондиционер работает на 16 градусов. У меня лимфоузлы сразу воспалились. Попросишь в ресторане обычную воду. Так они тебе в нее столько льда напихают», — сказал Миранчук.