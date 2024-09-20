Игроки «Реала» посетили показ сериала о Тибо Куртуа

Показ состоялся в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу». Сериал вышел на одном из стриминговых сервисов и получил название «Куртуа, возвращение номера 1». В четырех эпизодах расскажут о карьере вратаря и о восстановлении после травм, полученных в минувшем сезоне.