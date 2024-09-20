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Игроки «Реала» посетили показ сериала о Тибо Куртуа

Футболисты мадридского «Реала» пришли на премьерный показ документального сериала о голкипере команды Тибо Куртуа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба УЕФА

Показ состоялся в ВИП-ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу». Сериал вышел на одном из стриминговых сервисов и получил название «Куртуа, возвращение номера 1». В четырех эпизодах расскажут о карьере вратаря и о восстановлении после травм, полученных в минувшем сезоне.

В сериале покажут интервью с самим Куртуа, а также с его близкими и персоналом испанского клуба.

Напомним, в августе 2023 года бельгийский вратарь порвал крестообразную связку колена. Находясь на завершающем этапе восстановления после повреждения 19 марта Куртуа вновь получил травму на тренировке. У него диагностировали разрыв внутреннего мениска в правом колене. На следующий день футболист успешно перенес операцию.

В мае Куртуа вышел в стартовом составе в матче 34-го тура испанской Примеры с «Кадисом» впервые за 335 дней (3:0). Также Куртуа помог «Реалу» в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов.

Контракт Куртуа с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в €35 млн.

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