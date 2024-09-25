Анчелотти побил рекорд Ла Лиги по серии без поражений

Последнее поражение мадридцев в Ла Лиге произошло 24 сентября 2023 года, когда они на выезде уступили «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали 29 побед и 10 раз сыграли вничью, забив в этих матчах 92 мяча и пропустив 25.