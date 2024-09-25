Анчелотти побил рекорд Ла Лиги по серии без поражений

Благодаря этому результату Анчелотти превзошел достижение Альберто Ормаэчеа, при котором «Реал Сосьедад» в период с 1979 по 1980 год не уступал на протяжении 38 матчей подряд.
Последнее поражение мадридцев в Ла Лиге произошло 24 сентября 2023 года, когда они на выезде уступили «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали 29 побед и 10 раз сыграли вничью, забив в этих матчах 92 мяча и пропустив 25.
Текущая беспроигрышная серия «Реала» является второй по продолжительности в Ла Лиге. Рекорд принадлежит «Барселоне», которая в период с апреля 2017 по май 2018 года не проигрывала на протяжении 43 матчей. Тогда с командой работали два разных тренера — Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.
Чтобы побить рекорд «Барселоны», мадридцам нужно не проиграть еще пять матчей. В следующем туре «Реал» ждет выездное дерби с «Атлетико». Далее мадридцам предстоит сыграть с «Вильярреалом» (дома), «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома«) и “Валенсией” (в гостях).
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на один балл. Каталонцы имеют один матч в запасе — сегодня они дома сыграют с «Хетафе». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.