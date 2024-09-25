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Анчелотти побил рекорд Ла Лиги по серии без поражений

Мадридский «Реал» дома обыграл «Алавес» (3:2) в матче 7-го тура Ла Лиги и довел свою беспроигрышную серию в чемпионате до 39 игр.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Благодаря этому результату Анчелотти превзошел достижение Альберто Ормаэчеа, при котором «Реал Сосьедад» в период с 1979 по 1980 год не уступал на протяжении 38 матчей подряд.

Последнее поражение мадридцев в Ла Лиге произошло 24 сентября 2023 года, когда они на выезде уступили «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали 29 побед и 10 раз сыграли вничью, забив в этих матчах 92 мяча и пропустив 25.

Текущая беспроигрышная серия «Реала» является второй по продолжительности в Ла Лиге. Рекорд принадлежит «Барселоне», которая в период с апреля 2017 по май 2018 года не проигрывала на протяжении 43 матчей. Тогда с командой работали два разных тренера — Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Чтобы побить рекорд «Барселоны», мадридцам нужно не проиграть еще пять матчей. В следующем туре «Реал» ждет выездное дерби с «Атлетико». Далее мадридцам предстоит сыграть с «Вильярреалом» (дома), «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома«) и “Валенсией” (в гостях).

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на один балл. Каталонцы имеют один матч в запасе — сегодня они дома сыграют с «Хетафе». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Реал
3:2
Первый тайм: 2:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 7
24.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Луис Гарсия Пласа
Голы
Реал
Лукас Васкес
(Винисиус Жуниор)
1′
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
40′
Родригу
(Лукас Васкес)
48′
Алавес
Карлос Бенавидес
(Андер Гевара)
85′
Кике Гарсия
(Карлос Бенавидес)
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
3
Эдер Милитау
80′
18
Хесус Вальехо
8
Федерико Вальверде
4′
69′
10
Лука Модрич
90+6′
7
Винисиус Жуниор
30′
90′
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
80′
15
Арда Гюлер
11
Родригу
69′
16
Эндрик
83′
Алавес
1
Антонио Сивера
12
Сантьяго Моуриньо
22
Мусса Диарра
23
Карлос Бенавидес
10
Томаш Конечны
16
Уго Новоа
3
Мануэль Санчес
71′
36
Адриан Пика
5
Абделькабир Абкар
46′
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
60′
6
Андер Гевара
9
Асьер Вильялибре
71′
17
Кике Гарсия
20
Лука Ромеро
60′
21
Абде Реббач
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
7
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Алавес
Чемпионат Испании: таблица и календарь