«Шанхай» Слуцкого не сумел выйти в финал Кубка Китая

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Под руководством 53-летнего российского специалиста клуб идет на втором месте в китайской Суперлиге, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. «Шэньхуа» является самой крепкой обороной в лиге — за 26 матчей они пропустили всего 16 мячей.