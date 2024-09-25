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«Шанхай» Слуцкого не сумел выйти в финал Кубка Китая

«Шанхай Шеньхуа» на выезде уступил клубу «Шанхай Порт» (2:3) в полуфинале Кубка Китая.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

У хозяев дублем отметился Лео Ситтадини (18', 50'), еще один мяч с пенальти забил Оскар (65'). У гостей отличились Чан Синъити (41') и Сефас Малеле (90+5').

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» не сумеет защитить свой титул. В прошлогоднем финале «Шеньхуа» победил «Шаньдун Тайшань» (1:0) и стал шестикратным обладателем Кубка Китая.

«Шанхай Порт» в финале турнира сыграет с прошлогодним финалистом «Шаньдун Тайшань». Игра пройдет 23 ноября. «Шанхай Порт» впервые в своей истории может стать обладателем Кубка Китая.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел второе поражение под руководством Слуцкого. Первое поражение произошло в начале августа, когда «Шэньхуа» на выезде уступил столичному клубу «Бэйцзин Гоань» (1:2).

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Под руководством 53-летнего российского специалиста клуб идет на втором месте в китайской Суперлиге, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. «Шэньхуа» является самой крепкой обороной в лиге — за 26 матчей они пропустили всего 16 мячей.

В субботу, 28 сентября, «Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграет с «Циндао Хайню». Начало матча — в 10:30 по московскому времени.