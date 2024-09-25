СМИ: Нойер сыграет в матче Бундеслиги с «Байером»

Напомним, Нойер получил травму в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Динамо Загреб» (9:2). Из-за повреждения 38-летний голкипер пропустил матч 4-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (5:0).
«Бавария» примет на свом поле леверкузенский «Байер» в субботу, 28 сентября.
Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». За клуб он провел 526 матчей во всех турнирах, пропустив 430 голов и в 247 матчах оставив ворота в неприкосновенности.
Ранее Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Нойер впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и остаив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.
В 2014 году Нойер стал чемпионом мира. Футболист был признан лучшим вратарем турнира и получил «Золотую перчатку». Также Нойер стал бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и дважды завоевал бронзу на Евро-2012 и Евро-2016.