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СМИ: Нойер сыграет в матче Бундеслиги с «Байером»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после повреждения и поможет команде в матче 5-го тура Бундеслиги против «Байера», сообщает Kicker.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Нойер получил травму в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Динамо Загреб» (9:2). Из-за повреждения 38-летний голкипер пропустил матч 4-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (5:0).

«Бавария» примет на свом поле леверкузенский «Байер» в субботу, 28 сентября.

Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». За клуб он провел 526 матчей во всех турнирах, пропустив 430 голов и в 247 матчах оставив ворота в неприкосновенности.

Ранее Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Нойер впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и остаив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.

В 2014 году Нойер стал чемпионом мира. Футболист был признан лучшим вратарем турнира и получил «Золотую перчатку». Также Нойер стал бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и дважды завоевал бронзу на Евро-2012 и Евро-2016.

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