16-летний вратарь «Арсенала» побил клубный рекорд в Кубке лиги

Как сообщает источник, Портер стал самым молодым игроком, сыгравшим в официальном матче в основном составе «Арсенала». Он дебютировал за «канониров» в возрасте 16 лет и 72 дней.
Ранее в текущем сезоне до матча за взрослую команду «Арсенала» 16-летний Портер сыграл за несколько команд различных возрастов — сборную Англии U17, сборную Англии U18 и молодежный состав «Арсенала» U21.
«Арсенал» вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги, разгромив дома «Болтон Уондерерс», представляющий Первый дивизион — третий по силе дивизион чемпионата Англии, со счетом 5:1. У хозяев дублем отметился Итан Нванери (37-я и 49-я минуты), еще по мячу забили Деклан Райс (16), Рахим Стерлинг (64) и Кай Хаверц (77). У гостей отличился Аарон Коллинз (53).
Также в ⅛ финала Кубка лиги вышел «Ливерпуль», одержав победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 5:1. У победителей дубли оформили Диогу Жота (25-я и 49-я минуты) и Коди Гакпо (90, 90+3), еще один гол забил Мохамед Салах (74), а до этого в свои ворота мяч срезал защитник «красных» Джарелл Куанса (21).