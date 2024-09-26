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16-летний вратарь «Арсенала» побил клубный рекорд в Кубке лиги

Голкипер «Арсенала» Джек Портер установил клубный рекорд, выйдя в старте на матч третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтоном» (5:1), сообщает Squawka.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, Портер стал самым молодым игроком, сыгравшим в официальном матче в основном составе «Арсенала». Он дебютировал за «канониров» в возрасте 16 лет и 72 дней.

Ранее в текущем сезоне до матча за взрослую команду «Арсенала» 16-летний Портер сыграл за несколько команд различных возрастов — сборную Англии U17, сборную Англии U18 и молодежный состав «Арсенала» U21.

«Арсенал» вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги, разгромив дома «Болтон Уондерерс», представляющий Первый дивизион — третий по силе дивизион чемпионата Англии, со счетом 5:1. У хозяев дублем отметился Итан Нванери (37-я и 49-я минуты), еще по мячу забили Деклан Райс (16), Рахим Стерлинг (64) и Кай Хаверц (77). У гостей отличился Аарон Коллинз (53).

Также в ⅛ финала Кубка лиги вышел «Ливерпуль», одержав победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 5:1. У победителей дубли оформили Диогу Жота (25-я и 49-я минуты) и Коди Гакпо (90, 90+3), еще один гол забил Мохамед Салах (74), а до этого в свои ворота мяч срезал защитник «красных» Джарелл Куанса (21).


Арсенал