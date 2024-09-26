Источник: Головин согласовал новый пятилетний контракт с «Монако»

По информации источника, новый контракт 28-летнего россиянина с монегасками будет рассчитан до лета 2029 года. Прежнее соглашение истекало летом 2026 года.
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 млн евро. За шесть лет 28-летний россиянин провел за монегасков 207 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.
В прошлом сезоне болельщики «Монако» четырежды признавали Головина лучшим игроком месяца — в сентябре, октябре, ноябре и апреле. В этом сезоне Головин назначен третьим капитаном команды после полузащитника Дениса Закарии и защитника Тило Керера.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «ПСЖ» и «Марселю» по дополнительным показателям. В субботу, 28 сентября, монегаски дома сыграют против «Монпелье». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.