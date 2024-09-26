В Бразилии дирижабль футбольного клуба упал на жилые дома: видео

Перед матчем Кубка Либертадорес против «Ботафого» был запущен дирижабль с логотипом «Сан-Паулу». Это был тестовый полет в рамках подготовки к ночным рекламным акциям. Вначале он проходил нормально, но затем воздушное средство потеряло управление над районом Озаску и рухнуло на жилые дома.
Пилот был доставлен в местную больницу. По предварительным данным, других пострадавших нет.
«Сан-Паулу» уступил «Ботафого» в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Теперь «Ботафого» сыграет в полуфинале главного клубного турнира Южной Америки. Соперником клуба из Рио-де-Жанейро станет победитель пары «Пеньяроль» — «Фламенго».
Действующим победителем Кубка Либертадорес является бразильский «Флуминенсе», обыгравший в финале аргентинский «Бока Хуниорс». Судьба поединка решилась в дополнительное время. Матч завершился со счетом 2:1.