В Бразилии дирижабль футбольного клуба упал на жилые дома: видео

Перед матчем Кубка Либертадорес против «Ботафого» был запущен дирижабль с логотипом «Сан-Паулу». Это был тестовый полет в рамках подготовки к ночным рекламным акциям. Вначале он проходил нормально, но затем воздушное средство потеряло управление над районом Озаску и рухнуло на жилые дома.