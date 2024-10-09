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Немецкий футболист извинился за отказ подписать радужную майку

Футболист «Вольфсбурга» Кевин Беренс отказался подписывать радужную футболку, но позднее принес публичные извинения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Как сообщает Bild, отдел маркетинга пригласил некоторых игроков на автограф-сессию. В рамках этого мероприятия подписываются фанатские товары для продажи, розыгрыша призов или благотворительных акций.

Кевин Беренс также расписывался на вещах и должен был оставить автограф на футболке с радужными элементами. Сообщается, что футболист несколько раз отказывался подписать майку, заявив: «Я не подписываюсь на таком дерьме».

Руководство «Вольфсбурга» было незамедлительно проинформировано об инциденте. Беренсу пришлось объясниться перед спортивным директором клуба.

«Мои спонтанные замечания были абсолютно неуместны. Я хочу извиниться за это. Этот вопрос четко обсуждался внутри компании, и я прошу понять, что не хочу больше комментировать это», — заявил Беренс.

После 6 туров немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидируют «Бавария» и «РБ Лейпциг» — обе команды набрали по 14 очков.

Вольфсбург
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