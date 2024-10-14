FIFPro Europe и Ла Лига подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию

«Футбол уже не тот, каким он был 10 или 20 лет назад, но он регулируется теми же правилами, что и тогда. Мы были вынуждены подать этот иск. Они призывают нас вступить в обсуждение. Мы принимаем это и призываем их к тому же. В ФИФА должны выслушать нас и согласиться с тем, что турниров должно быть больше только при условии, что они не будут вредить здоровью футболистов, не будут противоречить интересам лиг. Мы говорим и говорим, а в итоге они делают, что хотят», — передает слова Тебаса испанское издание As.