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FIFPro Europe и Ла Лига подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию

Жалоба связана с проведением клубного чемпионата мира летом 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Европейское отделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro Europe) и Ла Лига недовольны большим количеством матчей в сезоне, которое может сказаться на состоянии игроков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, почему европейские топ-лиги подали иск против Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

«Футбол уже не тот, каким он был 10 или 20 лет назад, но он регулируется теми же правилами, что и тогда. Мы были вынуждены подать этот иск. Они призывают нас вступить в обсуждение. Мы принимаем это и призываем их к тому же. В ФИФА должны выслушать нас и согласиться с тем, что турниров должно быть больше только при условии, что они не будут вредить здоровью футболистов, не будут противоречить интересам лиг. Мы говорим и говорим, а в итоге они делают, что хотят», — передает слова Тебаса испанское издание As.

В жалобе отмечается, что навязывание решений по международному календарю со стороны ФИФА является злоупотреблением полномочиями и нарушает законодательство Евросоюза.

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