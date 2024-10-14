СМИ: Запуск футбольной Суперлиги может состояться в 2025 году

Впервые о создании Суперлиги было объявлено в 2021 году, однако тогда проект не был осуществлен из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА. В декабре 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции.
Ранее гендиректор дочерней компании Суперлиги А22 Бернд Райхарт в интервью изданию Kicker рассказал, что фирма прикладывает все усилия для запуска данного турнира. По мнению Райхарта, новый формат Лиги чемпионов не оправдал ожиданий УЕФА.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Об основании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. Учредителями Суперлиги в апреле 2021 года.стали 12 футбольных клубов: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал». В дальнейшем из-за давления общественности и УЕФА большинство команд вышли из проекта. На данный момент не отказались от идеи создания Суперлиги только сине-гранатовые и «сливочные».