СМИ: Запуск футбольной Суперлиги может состояться в 2025 году

Впервые о создании Суперлиги было объявлено в 2021 году, однако тогда проект не был осуществлен из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА. В декабре 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции.