СМИ: Неймар может сыграть за «Аль-Хиляль» 21 октября

Напомним, в октябре прошлого года Неймар получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. Позднее он перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске. В конце сентября игрок вернулся к тренировкам в общей группе «Аль-Хиляля».
21 октября «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ в матче третьего тура азиатской Лиге чемпионов. Как сообщает источник, Неймар может принять участие в этой встрече. Окончательное решение о том, когда футболист вернется на поле, примет главный тренер клуба Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который провел Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.
Неймар не сыграет в саудовской лиге как минимум до января. «Аль-Хиляль» не включил травмированного форварда в заявку.
32-летний Неймар в августе 2023 года перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». За саудовский клуб бразильский нападающий провел пять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи. В этом сезоне Неймар гарантировано получит €100 млн.