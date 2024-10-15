СМИ: Неймар может сыграть за «Аль-Хиляль» 21 октября

21 октября «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ в матче третьего тура азиатской Лиге чемпионов. Как сообщает источник, Неймар может принять участие в этой встрече. Окончательное решение о том, когда футболист вернется на поле, примет главный тренер клуба Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который провел Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.