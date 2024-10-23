«Шанхай» Слуцкого победил японский клуб в матче азиатской ЛЧ

Команда Слуцкого одержала вторую победу в текущем розыгрыше турнира. В первом туре «Шанхай Шэньхуа» со счетом 4:1 обыграл южнокорейский «Пхохан Стилерс», во втором туре китайский клуб уступил «Джохору» из Малайзии (0:3). «Шанхай Шэньхуа» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кавасаки» с тремя очками расположился на десятой строчке. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 5 ноября в гостях сыграет с австралийским «Сентрал Кост Маринерс».