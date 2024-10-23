«Шанхай» Слуцкого победил японский клуб в матче азиатской ЛЧ

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли дома японский «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток». Голы забили Ван Хайцзянь (24-я минута) и Андре (90+2, с пенальти). «Кавасаки» с пятой минуты играл в меньшинстве после удаления бразильского форварда Марсиньо.
Команда Слуцкого одержала вторую победу в текущем розыгрыше турнира. В первом туре «Шанхай Шэньхуа» со счетом 4:1 обыграл южнокорейский «Пхохан Стилерс», во втором туре китайский клуб уступил «Джохору» из Малайзии (0:3). «Шанхай Шэньхуа» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кавасаки» с тремя очками расположился на десятой строчке. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 5 ноября в гостях сыграет с австралийским «Сентрал Кост Маринерс».
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. В феврале клуб стал обладателем Суперкубка Китая. Российский специалист был признан лучшим тренером сентября в чемпионате Китая, эта награда стала третьей для него в «Шанхай Шэньхуа».
За два тура до конца сезона команда Леонида Слуцкого занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, на одно очко опережая «Шанхай Порт».