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Арестованы организаторы расистской акции против Винисиуса

Полиция Испании арестовала четверых предполагаемых организаторов расистской акции против нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что фанаты «Атлетико» запустили кампанию в социальных сетях, призывая болельщиков прийти на матч с «Реалаом» (1:1) в одноразовых масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность безнаказанно оскорблять Винисиуса. В частности, фанаты «Атлетико» называли бразильца «обезьяной» и «особенным».

Испанская полиция арестовала четверых фанатов «Атлетико» в возрасте от 24 до 26 лет. Им предъявлены обвинения в разжигании ненависти. При этом в полиции не исключают новых задержаний по этому делу.

Винисиус неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями со стороны фанатов других клубов. 24-летний бразилец ведет активную публичную борьбу против расизма. В начале сентября Винисиус предложил лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не решит проблему расизма.

Кроме того, в сентябре Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила введение специального протокола для случаев проявления расизма в отношении игроков. Он предусматривает возможность полной остановки матча в случае неоднократных проявлений расизма на стадионе.

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