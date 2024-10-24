Арестованы организаторы расистской акции против Винисиуса

Ранее сообщалось, что фанаты «Атлетико» запустили кампанию в социальных сетях, призывая болельщиков прийти на матч с «Реалаом» (1:1) в одноразовых масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность безнаказанно оскорблять Винисиуса. В частности, фанаты «Атлетико» называли бразильца «обезьяной» и «особенным».
Испанская полиция арестовала четверых фанатов «Атлетико» в возрасте от 24 до 26 лет. Им предъявлены обвинения в разжигании ненависти. При этом в полиции не исключают новых задержаний по этому делу.
Винисиус неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями со стороны фанатов других клубов. 24-летний бразилец ведет активную публичную борьбу против расизма. В начале сентября Винисиус предложил лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не решит проблему расизма.
Кроме того, в сентябре Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила введение специального протокола для случаев проявления расизма в отношении игроков. Он предусматривает возможность полной остановки матча в случае неоднократных проявлений расизма на стадионе.