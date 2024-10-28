«Это не шутка». Тотти — о возобновлении карьеры в 48 лет

48‑летний итальянец объявил о завершении карьеры в 2017 году. На прошлой неделе он заявил, что им все еще интересуются клубы Серии А и он рассматривает вариант возобновления карьеры.
«Это не шутка. Есть одна или две команды. Посмотрим, что скажет мне моя голова, которая, однако, уже знает ответ. Но прежде всего важно мое тело. Посмотрим, как оно отреагирует. Кто знает, что будет в следующем году», — сказал Тотти.
Всю свою карьеру Тотти провел в составе «Ромы», за которую он выступал с 1993 по 2017 год. Он провел за римский клуб в общей сложности 785 матчей, в которых забил 307 мячей и сделал 207 голевых передач. Вместе с «Ромой» он становился чемпионом Италии (2001), дважды выигрывал Кубок (2007, 2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Примечательно, что Тотти также девять раз становился вице-чемпионом Италии.
Кроме того, Тотти провел 58 матчей за сборную Италии, в которых забил 9 мячей и сделал 25 голевых передач. В 2006 году в составе национальной сборной он стал чемпионом мира.