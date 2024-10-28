«Это не шутка». Тотти — о возобновлении карьеры в 48 лет

Всю свою карьеру Тотти провел в составе «Ромы», за которую он выступал с 1993 по 2017 год. Он провел за римский клуб в общей сложности 785 матчей, в которых забил 307 мячей и сделал 207 голевых передач. Вместе с «Ромой» он становился чемпионом Италии (2001), дважды выигрывал Кубок (2007, 2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Примечательно, что Тотти также девять раз становился вице-чемпионом Италии.