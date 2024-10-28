«Реал» обвинил организаторов «Золотого мяча» в неуважении

«Если критерии награждения не определяют Винисиуса как победителя, то те же самые критерии должны определять Дани Карвахаля как победителя. Поскольку этого не произошло, очевидно, что “Золотой мяч” и УЕФА не уважают “Реал”. А “Реал” не будет находиться там, где его не уважают», — говорится в заявлении мадридского клуба.