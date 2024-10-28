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«Реал» обвинил организаторов «Золотого мяча» в неуважении

В «Реале» возмущены тем, что, вероятнее всего, награду лучшему футболисту сезона достанется не игроку мадридского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября. Ранее сообщалось, что награду лучшему футболисту сезона вручат футболисту «Реала» Винисиусу. Однако, по данным СМИ, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не отправится в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» — в «Реале» узнали, что бразилец не будет обладателем престижной награды.

«Если критерии награждения не определяют Винисиуса как победителя, то те же самые критерии должны определять Дани Карвахаля как победителя. Поскольку этого не произошло, очевидно, что “Золотой мяч” и УЕФА не уважают “Реал”. А “Реал” не будет находиться там, где его не уважают», — говорится в заявлении мадридского клуба.

В прошедшем сезоне Винисиус выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком турнира, а также чемпионат страны и Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

По данным СМИ, «Золотой мяч» будет вручен 28-летнему испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. В 2024 году Родри в четвертый раз стал чемпионом Англии в составе «горожан». Также вместе со сборной Испании он стал чемпионом Европы, а по итогам этого турнира вошел в символическую сборную. Родри неоднократно назывался экспертами в числе лучших опорных полузащитников мира.

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