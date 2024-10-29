Стало известно почему Винисиус не получил «Золотой мяч»

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Впервые «Золотой мяч» вручали совместно с УЕФА.
«Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятерке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона “Реала”, в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри», — приводит слова Гарсии Marca.
Ранее сообщалось, что награду лучшему футболисту сезона вручат Винисиусу. В день церемонии стало известно, что бразилец ее не получит. В «Реале» обвинили организаторов «Золотого мяча» в неуважении.
«Если критерии награждения не определяют Винисиуса как победителя, то те же самые критерии должны определять Дани Карвахаля как победителя. Поскольку этого не произошло, очевидно, что “Золотой мяч” и УЕФА не уважают “Реал”. А “Реал” не будет находиться там, где его не уважают», — говорится в заявлении мадридского клуба.
В прошедшем сезоне Винисиус выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком турнира, а также чемпионат страны, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.