Стало известно почему Винисиус не получил «Золотой мяч»

«Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятерке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона “Реала”, в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри», — приводит слова Гарсии Marca.