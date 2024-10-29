«Реал» первым набрал 600 млн подписчиков в соцсетях

«У “Реал Мадрида” 37 официальных аккаунтов во всех его разделах (футбол, баскетбол, женский футбол, молодежный, стадион “Сантьяго Бернабеу” и Madridistas) на 7 языках (испанском, английском, арабском, французском, португальском, японском и китайском). Эти аккаунты позволяют нашему учреждению предоставлять информацию и контент нашим сообществам там, где они в этом нуждаются, и на предпочтительном для них языке. Члены клуба и мадридисты могут наслаждаться всеми нашими аудиовизуальными и интерактивными материалами», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.