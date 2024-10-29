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«Реал» первым набрал 600 млн подписчиков в соцсетях

Мадридский «Реал» стал первым спортивным клубом, набравшим 600 миллионов подписчиков во всех социальных сетях, сообщает пресс-служба «сливочных».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно данным аналитического инструмента Blinkfire, «Реал» стал первой спортивной организацией в мире, достигшей покахателя в 600 миллионов подписчиков.

«У “Реал Мадрида” 37 официальных аккаунтов во всех его разделах (футбол, баскетбол, женский футбол, молодежный, стадион “Сантьяго Бернабеу” и Madridistas) на 7 языках (испанском, английском, арабском, французском, португальском, японском и китайском). Эти аккаунты позволяют нашему учреждению предоставлять информацию и контент нашим сообществам там, где они в этом нуждаются, и на предпочтительном для них языке. Члены клуба и мадридисты могут наслаждаться всеми нашими аудиовизуальными и интерактивными материалами», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Отмечается также, что восьмой год подряд сайт «Реала» является самым посещаемым сайтом футбольного клуба в мире со средним показателем 8,9 миллиона посещений в месяц, согласно данным, предоставленным компанией цифровой аналитики SimilarWeb.


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