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Винисиус отреагировал на результаты «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на результаты «Золотого мяча».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

24-летний бразилец занял в голосовании второе место, уступив награду полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Винисиус, как и все остальные представители «Реала», бойкотировал церемонию вручения награды, которая прошла минувшей ночью в Париже.

«Я сделаю в десять раз больше, если потребуется. Они не готовы», — написал Винисиус в соцсетях.

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Он провел 49 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

Также Винисиус провел 10 матчей за сборную Бразилии, сумев в них отметиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Бразильцы неудачно выступили на Кубке Америки-2024, уступив в ¼ финала Сборной Уругвая (0:0, пен. 2:4).

Реал