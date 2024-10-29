Стало известно, сколько «МЮ» выплатит Тен Хагу за увольнение

54-летний Тен Хаг возглавил «МЮ» в июне 2022 года. В свой первый год тен Хаг выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.