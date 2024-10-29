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Стало известно, сколько «МЮ» выплатит Тен Хагу за увольнение

«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага, который возглавлял клуб с лета 2022 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рууд ван Нистелрой возглавил команду в качестве исполняющего обязанности, пока не будет назначен постоянный главный тренер. В тренерский штаб тен Хага ван Нистелрой вошел в июле 2024 года. До этого Рууд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатит нидерландскому специалисту около £20 млн за досрочный разрыв контракта.

54-летний Тен Хаг возглавил «МЮ» в июне 2022 года. В свой первый год тен Хаг выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.

27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил в выездном матче с «Вест Хэмом», пропустив решающий гол в добавленное ко второму тайму время. После 9 туров «красные дьяволы» с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, набрав 23 очка, на один балл опережают «Ливерпуль».


Манчестер Юнайтед