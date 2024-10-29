Юрист — об отказе «Селтика» от Миранчука: Не хотят связываться с русскими

По словам юриста, шотландский клуб был заинтересован в футболисте, но не захотел оформлять трансфер из-за российского паспорта Антона Миранчука.
«В Шотландии “Селтик” — топ-клуб. Протокол повторялся много раз. Спортивная часть смотрит игрока, говорит, что он топ, и не понимает, как он не у них. Спортивный директор и скауты говорят, что он — жемчужина. Дальше все идут к генеральному директору, который заявляет, что в Великобритании нет российских футболистов и нечего начинать, они не хотят быть первыми», — сказал Прокопец в интервью Нобелю Арустамяну.
«Я перестал вступать в такие диалоги, это бесполезно. У английских клубов нет запретов не платить русским клубам. Сейчас идут споры между ЦСКА и “Вест Хэмом” по Влашичу. В итоге оказывается, что у них нет никакого законодательного запрета на это. Не брать на работу, не платить русским. Это просто самоцензура, самоконтроль, не хотят связываться», — добавил спортивный юрист.
Минувший летом у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. В сентябре 28-летний россиянин подписал двухлетний контракт с «Сьоном». Миранчук провел за новый клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. «Сьон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В среду, 30 октября, команда дома сыграет с «Цюрихом».