Юрист — об отказе «Селтика» от Миранчука: Не хотят связываться с русскими

«В Шотландии “Селтик” — топ-клуб. Протокол повторялся много раз. Спортивная часть смотрит игрока, говорит, что он топ, и не понимает, как он не у них. Спортивный директор и скауты говорят, что он — жемчужина. Дальше все идут к генеральному директору, который заявляет, что в Великобритании нет российских футболистов и нечего начинать, они не хотят быть первыми», — сказал Прокопец в интервью Нобелю Арустамяну.