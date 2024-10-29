СМИ: Винисиус потерял миллионы, оставшись без «Золотого мяча»

28 октября главную индивидуальную награду в футболе, вручаемую лучшему игроку мира по итогам сезона, получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча».
По данным Cadena SER, контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» включает бонус в 1 миллион евро, предусмотренный в случае его победы в «Золотом мяче».
Помимо этого, победа могла бы принести Винисиусу дополнительные доходы от рекламных контрактов и повысить его зарплату в клубе, где он уже является одним из самых высокооплачиваемых игроков.
Винисиус играет за «сливочных» с 2018 года. За это время во всех турнирах бразилец провел за клуб 279 матчей, в которых забил 91 мяч и сделал 82 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.