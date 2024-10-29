СМИ: Винисиус потерял миллионы, оставшись без «Золотого мяча»

Винисиус играет за «сливочных» с 2018 года. За это время во всех турнирах бразилец провел за клуб 279 матчей, в которых забил 91 мяч и сделал 82 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.