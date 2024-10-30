Бензема объяснил, почему Винисиус заслужил «ЗМ» больше, чем Родри

«В прошлом сезоне, когда “Реал” выиграл Лигу чемпионов, Винисиус играл решающую роль в каждом матче. Не думаю, что есть кто-то, кто заслуживает этого больше, чем он. Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но когда я сижу на диване, и смотрю телевизор, Родри не делает того, что заставило бы меня сказать: “Вау!” А Винисиус делал это не раз. Мне грустно за Винисиуса, который заслужил “Золотой мяч”.



Я написал ему сообщение, он был расстроен. Это нормально. Тяжело, когда все говорят, что ты выиграл “Золотой мяч”, а за день или за несколько часов до этого, тебе сообщают, что ты его не выиграешь. Это очень тяжело. Винисиус — хороший парень, он продолжит работать и однажды выиграет “Золотой мяч”, — сказал Бензема.