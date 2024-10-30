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Бензема объяснил, почему Винисиус заслужил «ЗМ» больше, чем Родри

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что полузащитник «Манчестер Сити» не заслужил «Золотой мяч». Об этом сообщает El Chiringuito.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главным претендентом на награду считался нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, однако самая престижная индивидуальная награда в футболе досталась испанцу. Винисиус занял второе место.

«В прошлом сезоне, когда “Реал” выиграл Лигу чемпионов, Винисиус играл решающую роль в каждом матче. Не думаю, что есть кто-то, кто заслуживает этого больше, чем он. Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но когда я сижу на диване, и смотрю телевизор, Родри не делает того, что заставило бы меня сказать: “Вау!” А Винисиус делал это не раз. Мне грустно за Винисиуса, который заслужил “Золотой мяч”.

Я написал ему сообщение, он был расстроен. Это нормально. Тяжело, когда все говорят, что ты выиграл “Золотой мяч”, а за день или за несколько часов до этого, тебе сообщают, что ты его не выиграешь. Это очень тяжело. Винисиус — хороший парень, он продолжит работать и однажды выиграет “Золотой мяч”, — сказал Бензема.

В 2022 году Карим Бензема, будучи тогда игроком «Реала», стал обладателем «Золотого мяча».

Реал