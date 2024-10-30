Захарян пропустит еще минимум два матча «Реала Сосьедад»

В четверг, 31 октября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет в Кубке Испании с клубом из пятой лиги «Хове». В воскресенье, 3 ноября, клуб из Сан-Себастьяна на выезде сыграет с «Севильей» в Ла Лиге.
«Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», — сказал Мундуате.
В начале августа Захарян перенес операцию после травмы лодыжки. 17 октября россиянин возобновил тренировки с командой.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 21-летний россиянин провел за испанский клуб 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
«Реал Сосьедад» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.