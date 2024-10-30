Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарян пропустит еще минимум два матча «Реала Сосьедад»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет помочь команде на этой неделе. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

В четверг, 31 октября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет в Кубке Испании с клубом из пятой лиги «Хове». В воскресенье, 3 ноября, клуб из Сан-Себастьяна на выезде сыграет с «Севильей» в Ла Лиге.

«Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», — сказал Мундуате.

В начале августа Захарян перенес операцию после травмы лодыжки. 17 октября россиянин возобновил тренировки с командой.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 21-летний россиянин провел за испанский клуб 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Реал Сосьедад» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Реал Сосьедад