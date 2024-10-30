MOCKBA стала титульным спонсором клуба «Шеффилд Уэнсдей»

Один из старейших клубов Англии успел провести несколько матчей в новых игровых футболках, на которые название спонсора было нанесено верхним регистром — МОСКВА. Некоторые болельщики клуба пришли в замешательство из-за того, что на форме теперь по-русски написано название российской столицы.