Один из старейших клубов Англии успел провести несколько матчей в новых игровых футболках, на которые название спонсора было нанесено верхним регистром — МОСКВА. Некоторые болельщики клуба пришли в замешательство из-за того, что на форме теперь по-русски написано название российской столицы.
Компания MOCKBA Modular занимается строительством модульных домов. На английском языке название фирмы читается как «мокба». Ее основателем является британский предприниматель российского происхождения Павел Матвеев.
MOCKBA представляет собой нестандартный акроним (аббревиатуру) от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability (англ. — компания, которая производит с применением знаний, индивидуального дизайна и гибкости).
«Шеффилд Уэнсдей» был основан в 1867 году. Клуб является четырехкратным чемпионом Англии (1903, 1904, 1929, 1930) и трехкратным обладателем национального кубка (1896, 1907, 1935). В настоящее время «Шеффилд Уэнсдей» выступает в Чемпионшипе, где располагается на 13-м месте.