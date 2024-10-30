Рууд Ван Нистелрой: Первый шаг — вернуть «МЮ» привычку побеждать

«Первый шаг — вернуть привычку побеждать, начиная с сегодняшнего вечера на “Олд Траффорд”. Я не понаслышке знаю, какое положительное влияние могут оказать на команду наши замечательные болельщики, поэтому, пожалуйста, поддержите игроков, пока мы вместе боремся за то, чтобы стать на шаг ближе к “Уэмбли”, — приводит слова ван Нистелроя сайт клуба.