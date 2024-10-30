Рууд Ван Нистелрой: Первый шаг — вернуть «МЮ» привычку побеждать

28 октября «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика Тен Хага. Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатит нидерландскому специалисту около 20 миллионов фунтов за досрочный разрыв контракта. После отставки тен Хага команду возглавил Рууд ван Нистелрой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
«Первый шаг — вернуть привычку побеждать, начиная с сегодняшнего вечера на “Олд Траффорд”. Я не понаслышке знаю, какое положительное влияние могут оказать на команду наши замечательные болельщики, поэтому, пожалуйста, поддержите игроков, пока мы вместе боремся за то, чтобы стать на шаг ближе к “Уэмбли”, — приводит слова ван Нистелроя сайт клуба.
По данным СМИ, в скором времени главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим возглавит английский клуб. Согласно заявлению португальского клуба, «МЮ» согласен выплатить 10 миллионов евро компенсации за контракт специалиста.
30 октября «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер» в рамках ⅛ финала Кубка английской лиги. После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, набрав 23 очка, на один балл опережают «Ливерпуль».