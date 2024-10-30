Ла Лига объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана.
«Ла Лига сообщает, что в эти выходные на всех матчах чемпионата Испании будет проведена минута молчания в память о жертвах урагана. Мы выражаем свои соболезнования, а также соболезнования всех клубов испанского футбола семьям и друзьям пострадавших. Таким образом, профессиональный футбол присоединяется к выражению соболезнований и выражает свою солидарность с семьями жертв и пропавших без вести», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.
Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого круга Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться 30 октября.
Ожидается, что будет перенесен матч 12-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал», запланированный на субботу, 2 ноября.
После 11 туров чемпионата Испании лидирует «Барселона». Каталонцы. набрав 30 очков, на 6 баллов опережают принципиальных соперников из «Реала».