«Аталанта» анонсировала матч песней «Привет с большого бодуна»

В одной из соцсетей клуба перед встречей 10-го тура чемпионата Италии появилось видео, на котором курица ведет за собой персонажей популярной игры Roblox под популярный трек группы «Дюна» 1993 года «Привет с большого бодуна».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты». В составе победителей отличились полузащитник Лазар Самарджич и защитник Давиде Дзаппакоста.
В текущем сезоне Серии А «Аталанта» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 19 очками. «Монца» занимает 17-е место, набрав 8 баллов. В следующем туре чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини сыграет на выезде против лидера «Наполи». «Монца» на домашнем поле примет «Милан».