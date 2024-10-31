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«Аталанта» анонсировала матч песней «Привет с большого бодуна»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» креативно анонсировал матч Серии А с «Монцей», выложив видео с песней российской группы «Дюна».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

В одной из соцсетей клуба перед встречей 10-го тура чемпионата Италии появилось видео, на котором курица ведет за собой персонажей популярной игры Roblox под популярный трек группы «Дюна» 1993 года «Привет с большого бодуна».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты». В составе победителей отличились полузащитник Лазар Самарджич и защитник Давиде Дзаппакоста.

В текущем сезоне Серии А «Аталанта» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 19 очками. «Монца» занимает 17-е место, набрав 8 баллов. В следующем туре чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини сыграет на выезде против лидера «Наполи». «Монца» на домашнем поле примет «Милан».

Аталанта
2:0
Первый тайм: 0:0
Монца
Футбол, Италия, Тур 10
30.10.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Алессандро Неста
Голы
Аталанта
Лазар Самарджич
(Матео Ретеги)
70′
Давиде Дзаппакоста
(Лазар Самарджич)
89′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
19
Берат Джимсити
54′
23
Сеад Колашинац
56′
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
16
Рауль Белланова
57′
7
Хуан Куадрадо
22
Маттео Руджери
57′
77
Давиде Дзаппакоста
17
Шарль Де Кетеларе
66′
99
Николо Дзаньоло
11
Адемола Лукман
46′
24
Лазар Самарджич
32
Матео Ретеги
90′
3
Одилон Коссуну
Монца
30
Стефано Турати
5
Лука Кальдирола
82′
13
Педру Перейра
22
Пабло Мари
77
Георгиос Кирьякопулос
42
Алессандро Бьянко
33
Данило Д`Амброзио
87′
20
Омари Форсон
32
Маттео Пессина
73′
14
Даниэль Мальдини
77′
80
Самуэле Виньято
73′
27
Маттиа Валоти
90+4′
24
Мирко Марич
46′
11
Милан Джурич
47
Дани Мота
73′
10
Джанлука Капрари
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
4
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
14
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Монца
Чемпионат Италии: таблица и календарь