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Ван Нистелрой прокомментировал первую победу во главе «МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о победе над «Лестером» в ⅛ финала Кубка английской лиги (5:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Эрига тен Хага. В скором времени главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим возглавит английский клуб.

«Должен сказать, что нам тоже немного повезло. Мы забили 5 голов. В играх против “Вест Хэма” и “Фенербахче” мы создавали много, но не могли реализовать. Внезапно удача улыбнулась нам, и это сделало вечер великолепным.

Реакция игроков после голов “Лестера” была превосходной, и они заслуживают похвалы. Я рад, что зрители уходят домой довольными.

Большего и желать нельзя. Я был рад за Каземиро, тому, как он тренировался и помогал команде, это был пример, мы рады, что он рядом.

Его чуть не обвинили в игре с “Ливерпулем”. Это несправедливо, совершенно неправда. Он пример для нас. Часть моих празднований была посвящена ему.

Я не беспокоился о Бруну Фернандеше. Я вижу его каждый день на тренировках. Я вижу, как он готовится и помогает команде. Он многое взваливает на свои плечи. Он отвечает за все в команде. Сегодня он был свободен. Я сказал ему играть хорошо и наслаждаться этим. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Ван Нистелроя BBC.

Также Руд ван Нистелрой высказался о своем будущем в клубе.

«Я здесь, чтобы помочь “Манчестер Юнайтед” и отдать всего себя клубу в любом качестве. Буду помогать столько, сколько потребуется. В будущем в любом качестве готов быть здесь, чтобы помогаь клубу и дальше строить будущее “МЮ”. Это никогда не изменится».

Руд ван Нистелрой вошел в тренерский штаб Эрика тен Хага в июле 2024 года. До этого он возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.

Манчестер Юнайтед
Лестер
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