Ван Нистелрой прокомментировал первую победу во главе «МЮ»

«Должен сказать, что нам тоже немного повезло. Мы забили 5 голов. В играх против “Вест Хэма” и “Фенербахче” мы создавали много, но не могли реализовать. Внезапно удача улыбнулась нам, и это сделало вечер великолепным.



Реакция игроков после голов “Лестера” была превосходной, и они заслуживают похвалы. Я рад, что зрители уходят домой довольными.



Большего и желать нельзя. Я был рад за Каземиро, тому, как он тренировался и помогал команде, это был пример, мы рады, что он рядом.



Его чуть не обвинили в игре с “Ливерпулем”. Это несправедливо, совершенно неправда. Он пример для нас. Часть моих празднований была посвящена ему.



Я не беспокоился о Бруну Фернандеше. Я вижу его каждый день на тренировках. Я вижу, как он готовится и помогает команде. Он многое взваливает на свои плечи. Он отвечает за все в команде. Сегодня он был свободен. Я сказал ему играть хорошо и наслаждаться этим. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Ван Нистелроя BBC.