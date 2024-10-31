В Нидерландах вратарь забил гол на 90+3 минуте, лежа на газоне

30 октября в Нидерландах состоялся матч первого раунда Кубка страны между «Эмдейком» и «Росмаленом».
В компенсированное время вратарь «Росмалена», который к тому моменту уступал сопернику со счетом 0:2, забил из положения лежа. Подстраиваясь под скидку партнера головой, Ральф Фос лег на газон и изловчился точно пробить с лета.
Гол вратаря не спас «Росмален» от вылета Кубка Нидерландов — его команда уступила со счетом 1:2.
Кубок Нидерландов по футболу проводится с 1899 года. Действующим обладателем кубка Нидерландов является клуб «Фейеноорд», завоевавший свой 14-й титул, обыграв в финале НЕК. Лишь «Аякс» побеждал в турнире чаще «Фейеноорда» — на счету амстердамцев 20 побед в Кубке.