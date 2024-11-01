Рубен Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает пресс‑служба английского клуба, Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
39-летний Аморим возглавляет лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии, а в нынешнем сезоне выиграли все матчи своей лиги и успешно выступают в Лиге чемпионов (2 победы, 1 ничья). До Аморима «Спортинг» в последний раз побеждал в национальном первенстве в 2001 году.
28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага, исполняющим обязанности главного тренера стал Рууд ван Нистелрой. В первом матче под руководством нидерландца «красные дьяволы» победили «Лестер» в матче Кубка английской лиги — 5:2.
После ухода сэра Алекса Фергюсона начиная с сезона-2013/14 манкунианцев возглавляли восемь специалистов: Дэвид Мойес, Райан Гиггз (и. о. главного тренера), Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, Майкл Каррик (и. о. главного тренера), Ральф Рангник (временно) и тен Хаг.
После девяти туров «МЮ» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды 11 очков — на 12 меньше, чем у лидирующего «Манчестер Сити».