«Это нормально». Неймар — о травме во 2-й игре после возвращения

32-летний бразилец вышел на замену на 57-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца, получив травму задней поверхности бедра. Это был второй матч Неймара после восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил больше года.
«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Я сдам тесты и надеюсь, что ничего страшного. Это нормально после года без футбола. Врачи меня уже предупредили. Поэтому мне нужно быть осторожным и играть больше минут», — написал Неймар.
В августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что с всех учетом бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.
«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая «Аль-Иттихад» на один балл. В пятницу, 8 ноября, команда из Эр-Рияда дома сыграет с «Аль-Иттифаком».