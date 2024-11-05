«Это нормально». Неймар — о травме во 2-й игре после возвращения

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Я сдам тесты и надеюсь, что ничего страшного. Это нормально после года без футбола. Врачи меня уже предупредили. Поэтому мне нужно быть осторожным и играть больше минут», — написал Неймар.