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Источник: Анчелотти считает Мбаппе главной проблемой «Реала»

Главный тренер мадридского клуба недоволен игрой звездного новичка Килианом Мбаппе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Как сообщает Give me Sport, Карло Анчелотти требовал большего от Мбаппе в различных матчах этого сезона. Итальянец был разочарован недостаточным участием француза в оборонительных действиях команды.

Неспособность суперзвезды помочь своим товарищам по команде, когда он не владеет мячом, была особенно заметна для тренера в матче с «Барселоной». С тех пор Анчелотти называет Мбаппе самой большой проблемой «Реала» — все из-за дисбаланса, который принес команде приход Килиана.

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Реал