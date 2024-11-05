Источник: Анчелотти считает Мбаппе главной проблемой «Реала»

Как сообщает Give me Sport, Карло Анчелотти требовал большего от Мбаппе в различных матчах этого сезона. Итальянец был разочарован недостаточным участием француза в оборонительных действиях команды.
Неспособность суперзвезды помочь своим товарищам по команде, когда он не владеет мячом, была особенно заметна для тренера в матче с «Барселоной». С тех пор Анчелотти называет Мбаппе самой большой проблемой «Реала» — все из-за дисбаланса, который принес команде приход Килиана.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.