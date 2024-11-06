СМИ: «Реал» рассматривает увольнение Карло Анчелотти

Анчелотти тренировал мадридский с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. За три последние года он дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов, в 2022 году выиграл в клубном чемпионате мира и дважды побеждал в Суперкубке УЕФА.