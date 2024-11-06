СМИ: «Реал» рассматривает увольнение Карло Анчелотти

Как сообщает Relevo, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае не исправления ситуации в клубе.
В планы руководства мадридского «Реала» не входило увольнять Анчелотти в середине сезона, но результаты не устраивают руководство клуба. Официальные источники в мадридской команде не исключают, что Анчелотти может быть уволен, если клуб не начнет побеждать в ближайших матчах.
Анчелотти тренировал мадридский с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. За три последние года он дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов, в 2022 году выиграл в клубном чемпионате мира и дважды побеждал в Суперкубке УЕФА.
В общей сложности Карло Анчелотти пять раз приводил команды к победе в Лиге чемпионов. Дважды «Милан» — в 2003 и 2007 годах, и трижды мадридский «Реал» — в 2014, 2022 и 2024 годах.
После 12 туров мадридский «Реал» идет на втором месте в чемпионате Испании, на девять очков отставая от лидирующей «Барселоны». У подопечных Карло Анчелотти есть матч в запасе — из-за последствий мощного наводнения был перенесен матч мадридцев с «Валенсией».