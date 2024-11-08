«Ман Юнайтед» отложил вопрос со стадионом до следующего лета

«Олд Траффорд» был построен в 1910 году. За свою 114-летнюю историю стадион подвергался реконструкции восемь раз, последняя из которых была проведена в 2006 году. Стадион вмещает 74 310 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Великобритании после лондонского «Уэмбли» (90 000 зрителей).