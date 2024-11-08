«Ман Юнайтед» отложил вопрос со стадионом до следующего лета

По данным источника, клуб провел опрос среди приблизительно 500 тыс. болельщиков. 52% из опрошенных согласны на новый стадион, 31% фанатов отдают предпочтение реконструкции нынешнего стадиона, еще 17% затруднились с ответом.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к варианту со сносом «Олд Траффорд» и возведением на его месте нового стадиона на 100 тыс. мест. В таком случае руководители клуба хотели бы получить дополнительную землю вокруг стадиона, которую в настоящий момент занимает крупный железнодорожный грузовой терминал.
Клуб будет оплачивать строительство стадиона самостоятельно, но изучает варианты государственного финансирования. Строительство нового стадиона может обойтись манкунианцам более чем в 2 млрд фунтов.
Специальная рабочая группа, в которую, в частности, входят экс-капитан «Юнайтед» Гари Невилл и мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, должна представить возможные варианты проекта нового стадиона к концу декабря.
«Олд Траффорд» был построен в 1910 году. За свою 114-летнюю историю стадион подвергался реконструкции восемь раз, последняя из которых была проведена в 2006 году. Стадион вмещает 74 310 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Великобритании после лондонского «Уэмбли» (90 000 зрителей).