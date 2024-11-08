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«Ман Юнайтед» отложил вопрос со стадионом до следующего лета

«Манчестер Юнайтед» примет решение по домашнему стадиону «Олд Траффорд» не раньше следующего лета. Об этом сообщает The Telegraph.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, клуб провел опрос среди приблизительно 500 тыс. болельщиков. 52% из опрошенных согласны на новый стадион, 31% фанатов отдают предпочтение реконструкции нынешнего стадиона, еще 17% затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к варианту со сносом «Олд Траффорд» и возведением на его месте нового стадиона на 100 тыс. мест. В таком случае руководители клуба хотели бы получить дополнительную землю вокруг стадиона, которую в настоящий момент занимает крупный железнодорожный грузовой терминал.

Клуб будет оплачивать строительство стадиона самостоятельно, но изучает варианты государственного финансирования. Строительство нового стадиона может обойтись манкунианцам более чем в 2 млрд фунтов.

Специальная рабочая группа, в которую, в частности, входят экс-капитан «Юнайтед» Гари Невилл и мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, должна представить возможные варианты проекта нового стадиона к концу декабря.

«Олд Траффорд» был построен в 1910 году. За свою 114-летнюю историю стадион подвергался реконструкции восемь раз, последняя из которых была проведена в 2006 году. Стадион вмещает 74 310 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Великобритании после лондонского «Уэмбли» (90 000 зрителей).

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Рэзван Луческу
Голы
Манчестер Юнайтед
Амад Диалло
(Бруну Фернандеш)
50′
Амад Диалло
77′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
3
Нуссаир Мазрауи
35
Джонни Эванс
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
85′
20
Диогу Далот
65′
6
Лисандро Мартинес
25
Мануэль Угарте
55′
65′
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
90′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
82′
7
Мэйсон Маунт
17
Алехандро Гарначо
65′
10
Маркус Рэшфорд
ПАОК
42
Доминик Котарски
15
Омар Колли
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
21
Абдул Рахман Баба
27
Магомед Оздоев
14
Андрия Живкович
2
Мади Камара
75′
77
Кирил Десподов
22
Штефан Шваб
65′
8
Темуе Бакайоко
11
Тайсон
84′
47
Шола Шортайр
34
Тарик Тиссудали
56′
65′
9
Федор Чалов
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
10
Фолы
15
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь