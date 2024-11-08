АПЛ отметила наградами тренера и футболиста «Ноттингем Форест»

В октябре новозеландский форвард Крис Вуд отличился в каждом из трех матчей «Ноттингем Форест» в АПЛ, его голы в ворота «Лестера» (3:1) и «Кристал Пэлас» (1:0) стали победными.
Вуд стал первым в истории «Ноттингем Форест» футболистом, признанным игроком месяца в АПЛ, а также первым новозеландцем, удостоившимся такой награды. В борьбе за приз он обошел голкипера своей команды Матца Селса, а также Факундо Буонанотте из «Лестера», Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити», Бриана Мбемо из «Брентфорда», Коула Палмера из «Челси», Букайо Саку из «Арсенала» и Дэнни Уэлбека из «Брайтона».
Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером месяца в АПЛ в пятый раз в карьере. 11 специалистов получали эту награду чаще, чем португалец. Конкуренцию экс-голкиперу московского «Динамо» в октябре составляли Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» и Арне Слот из «Ливерпуля».
После 10 туров АПЛ «Ноттингем Форест» неожиданно для болельщиков и экспертов занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Эшпириту Санту набрали 19 очков и на четыре очка отстают от находящегося на второй строчке «Манчестер Сити» и на пять — от лидирующего «Ливерпуля».