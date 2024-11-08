АПЛ отметила наградами тренера и футболиста «Ноттингем Форест»

Вуд стал первым в истории «Ноттингем Форест» футболистом, признанным игроком месяца в АПЛ, а также первым новозеландцем, удостоившимся такой награды. В борьбе за приз он обошел голкипера своей команды Матца Селса, а также Факундо Буонанотте из «Лестера», Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити», Бриана Мбемо из «Брентфорда», Коула Палмера из «Челси», Букайо Саку из «Арсенала» и Дэнни Уэлбека из «Брайтона».