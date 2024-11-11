10 самых необычных спонсоров футбольных клубов

10. «Шеффилд Уэнсдэй» и Chupa Chups
Не каждый клуб похвастается титульным спонсором, к логотипу которого приложил руку великий художник. Английский клуб «Шеффилд Уэнсдэй» из таких.
В 1969 году Сальвадор Дали разработал логотип для компании Chupa Chups. А спустя 30 лет его творение оказалось на футболках игроков старейшего клуба Англии «Шеффилд Уэнсдей».
9. «Шеффилд Уэнсдэй» и MOCKBA
Невозможно обойти стороной совсем свежую новость о том, что титульным спонсором все того же клуба «Шеффилд Уэнсдэй» стала Строительная компания MOCKBA Modular.
Игроки «Шеффилда» уже успели провести несколько матчей в новых футболках, на которые было нанесено название верхним регистром — МОСКВА.
MOCKBA представляет собой нестандартный акроним (аббревиатуру) от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability (англ. — компания, которая производит с применением знаний, индивидуального дизайна и гибкости).
8. «Хетафе» и Burger King
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2009 году стал титульным спонсором испанского клуба «Хетафе». Сотрудничество клуба с компанией длилось три года.
Примечательно в этой форме было то, что изображение Короля Бургеров было нанесено с внутренней стороны футболки. Когда игрок забивал гол, он натягивал футболку на голову, демонстрируя изображение.
7. «Винер Виктория» и Flowery Field
Австрийский футбольный клуб «Винер Виктория» в 2017 году заключил соглашение с необычным титульным спонсором. Им стала компания, которая занимается выращиванием конопли.
Стоит отметить, что логотип компании Flowery Field выглядит довольно мило. Спустя два года клуб сменил спонсора на компанию HempMate, которая занимается производством натуральной, органической уходовой косметики.
6. «Скарборо» и Black Death Vodka
Футбольный клуб «Скарборо» из Северного Йоркшира в 1990 году заключил сотрудничество с компанией Black Death Vodka.
Логотип компании выглядел пугающе. Многие игроки попытались бойкотировать нового титульного спонсора из-за такого дизайна. «Скарборо» был расформирован в 2007 году.
5. «Айнтрахт Брауншвейг» — Jägermeister
50 лет назад на в большинстве европейских лиг не наносили на форму ничего, кроме номеров и эмблем клубов. Футбольные чиновники в Германии выступали против любой рекламы на форме.
В 1973 году все изменилось благодаря хитрой сделке клуба «Айнтрахт Брауншвейг» и компании производству ликеров Jägermeister. Владелец компании Гюнтер Маст предложил «Айнтрахту» изменить логотип льва на оленя.
В марте 1973 года «Айнтрахт» вышел на матч против «Шальке» с обновленной эмблемой. Об игре написали все газеты — более 1000 изданий рассказали о революции в немецком футболе. Годовой оборот Jägermeister после сотрудничества с «Айнтрахтом» вырос в четыре раза.
4. «Вест Бромвич» и No smoking
В 1980-х организация здравоохранения графства Уэст-Мидлендс заплатила за размещение призывного лозунга «Не курить» на футболках английского клуба «Вест Бромвич».
3. «Атлетико Мадрид» и Columbia Pictures
В 2003 году мадридский «Атлетико» заключил сделку с американской кино — и телевизионной компанией Columbia Pictures и два сезона играл с логотипами голливудских фильмов на форме.
За два сезона «Атлетико» прорекламировал 27 фильмов, среди которых были: «Человек Паук», «Три икса», «Обитель зла», S.W.A.T и многие другие. На протяжении всего соглашения в Мадрид прилетали голливудские актеры для продвижения новых картин.
2. «Вокефалас» и Villa Erotica
В 2012 году любительский футбольный клуб из Греции «Вокефалас» заключил сотрудничество с публичным домом Villa Erotica. Владелец клуба пошел на такой шаг исключительно по финансовым причинам.
«Когда мы объявили футболистам, что нашим спонсором будет публичный дом, футболисты сразу захотели узнать о бонусах», — заявил президент клуба Яннис Бациолас местной радиостанции NovaSport FM.
Также он отметил, что это полностью легальный бизнес, который оценивается в €2 млн.
1. «Палеопирго» и похоронное бюро
Похоронное бюро стало титульным спонсором еще одного любительского греческого клуба «Палеопирго».
«Это был вопрос выживания. Владелец похоронного бюро — наш друг, и мы согласились», — рассказал NovaSport FM генеральный менеджер «Палеопирго» Лефтерис Василиу.
Футболки клуба с крестом пользовались популярность у болельщиков.