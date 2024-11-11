Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 самых необычных спонсоров футбольных клубов

Посмотрим на подборку неожиданных, необычных и смешных титульных спонсоров футбольных клубов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

10. «Шеффилд Уэнсдэй» и Chupa Chups

Не каждый клуб похвастается титульным спонсором, к логотипу которого приложил руку великий художник. Английский клуб «Шеффилд Уэнсдэй» из таких.

Источник: Соцсети

В 1969 году Сальвадор Дали разработал логотип для компании Chupa Chups. А спустя 30 лет его творение оказалось на футболках игроков старейшего клуба Англии «Шеффилд Уэнсдей».

9. «Шеффилд Уэнсдэй» и MOCKBA

Невозможно обойти стороной совсем свежую новость о том, что титульным спонсором все того же клуба «Шеффилд Уэнсдэй» стала Строительная компания MOCKBA Modular.

Игроки «Шеффилда» уже успели провести несколько матчей в новых футболках, на которые было нанесено название верхним регистром — МОСКВА.

Источник: Соцсети

MOCKBA представляет собой нестандартный акроним (аббревиатуру) от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability (англ. — компания, которая производит с применением знаний, индивидуального дизайна и гибкости).

8. «Хетафе» и Burger King

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2009 году стал титульным спонсором испанского клуба «Хетафе». Сотрудничество клуба с компанией длилось три года.

Примечательно в этой форме было то, что изображение Короля Бургеров было нанесено с внутренней стороны футболки. Когда игрок забивал гол, он натягивал футболку на голову, демонстрируя изображение.

7. «Винер Виктория» и Flowery Field

Австрийский футбольный клуб «Винер Виктория» в 2017 году заключил соглашение с необычным титульным спонсором. Им стала компания, которая занимается выращиванием конопли.

Источник: Соцсети

Стоит отметить, что логотип компании Flowery Field выглядит довольно мило. Спустя два года клуб сменил спонсора на компанию HempMate, которая занимается производством натуральной, органической уходовой косметики.

6. «Скарборо» и Black Death Vodka

Футбольный клуб «Скарборо» из Северного Йоркшира в 1990 году заключил сотрудничество с компанией Black Death Vodka.

Источник: Соцсети

Логотип компании выглядел пугающе. Многие игроки попытались бойкотировать нового титульного спонсора из-за такого дизайна. «Скарборо» был расформирован в 2007 году.

5. «Айнтрахт Брауншвейг» — Jägermeister

50 лет назад на в большинстве европейских лиг не наносили на форму ничего, кроме номеров и эмблем клубов. Футбольные чиновники в Германии выступали против любой рекламы на форме.

В 1973 году все изменилось благодаря хитрой сделке клуба «Айнтрахт Брауншвейг» и компании производству ликеров Jägermeister. Владелец компании Гюнтер Маст предложил «Айнтрахту» изменить логотип льва на оленя.

В марте 1973 года «Айнтрахт» вышел на матч против «Шальке» с обновленной эмблемой. Об игре написали все газеты — более 1000 изданий рассказали о революции в немецком футболе. Годовой оборот Jägermeister после сотрудничества с «Айнтрахтом» вырос в четыре раза.

4. «Вест Бромвич» и No smoking

В 1980-х организация здравоохранения графства Уэст-Мидлендс заплатила за размещение призывного лозунга «Не курить» на футболках английского клуба «Вест Бромвич».

Источник: Соцсети

3. «Атлетико Мадрид» и Columbia Pictures

В 2003 году мадридский «Атлетико» заключил сделку с американской кино — и телевизионной компанией Columbia Pictures и два сезона играл с логотипами голливудских фильмов на форме.

Источник: Соцсети

За два сезона «Атлетико» прорекламировал 27 фильмов, среди которых были: «Человек Паук», «Три икса», «Обитель зла», S.W.A.T и многие другие. На протяжении всего соглашения в Мадрид прилетали голливудские актеры для продвижения новых картин.

2. «Вокефалас» и Villa Erotica

В 2012 году любительский футбольный клуб из Греции «Вокефалас» заключил сотрудничество с публичным домом Villa Erotica. Владелец клуба пошел на такой шаг исключительно по финансовым причинам.

Источник: Соцсети

«Когда мы объявили футболистам, что нашим спонсором будет публичный дом, футболисты сразу захотели узнать о бонусах», — заявил президент клуба Яннис Бациолас местной радиостанции NovaSport FM.

Также он отметил, что это полностью легальный бизнес, который оценивается в €2 млн.

1. «Палеопирго» и похоронное бюро

Похоронное бюро стало титульным спонсором еще одного любительского греческого клуба «Палеопирго».

Источник: Соцсети

«Это был вопрос выживания. Владелец похоронного бюро — наш друг, и мы согласились», — рассказал NovaSport FM генеральный менеджер «Палеопирго» Лефтерис Василиу.

Футболки клуба с крестом пользовались популярность у болельщиков.