10 самых необычных спонсоров футбольных клубов

В марте 1973 года «Айнтрахт» вышел на матч против «Шальке» с обновленной эмблемой. Об игре написали все газеты — более 1000 изданий рассказали о революции в немецком футболе. Годовой оборот Jägermeister после сотрудничества с «Айнтрахтом» вырос в четыре раза.