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Альфонсо Дэвис бесплатно переходит в «Реал»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в следующем сезоне станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

24-летний канадец отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона. Дэвис принял окончательное решение продолжить свою карьеру в «Реале», о чем несколько дней назад уведомил представителей мадридского клуба.

На данный момент сделка практически завершена, сторонам осталось согласовать лишь незначительные детали. Подписание контракта должно состояться в январе, а летом Дэвис официально перейдет в «Реал» в качестве свободного агента.

Таким образом, Альфонсо Дэвис станет первым игроком, который пополнит мадридский клуб следующим летом. «Реал» также рассчитывает, что им удастся оформить еще три сделки с участием звездных игроков. На правах свободных агентов «королевский клуб» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и защитника «Байера» Джонатана Та. Также «Реал» планирует потратиться на трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Дэвис перешел в «Баварию» зимой 2019 года из «Ванкувер Уайткэпс» за 14 млн евро. Он провел за мюнхенский клуб 210 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 34 голевые передачи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. На данный момент основным левым защитником в мадридском клубе является француз Ферлан Менди.

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