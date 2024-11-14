Альфонсо Дэвис бесплатно переходит в «Реал»

Таким образом, Альфонсо Дэвис станет первым игроком, который пополнит мадридский клуб следующим летом. «Реал» также рассчитывает, что им удастся оформить еще три сделки с участием звездных игроков. На правах свободных агентов «королевский клуб» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и защитника «Байера» Джонатана Та. Также «Реал» планирует потратиться на трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.