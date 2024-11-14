Альфонсо Дэвис бесплатно переходит в «Реал»

24-летний канадец отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона. Дэвис принял окончательное решение продолжить свою карьеру в «Реале», о чем несколько дней назад уведомил представителей мадридского клуба.
На данный момент сделка практически завершена, сторонам осталось согласовать лишь незначительные детали. Подписание контракта должно состояться в январе, а летом Дэвис официально перейдет в «Реал» в качестве свободного агента.
Таким образом, Альфонсо Дэвис станет первым игроком, который пополнит мадридский клуб следующим летом. «Реал» также рассчитывает, что им удастся оформить еще три сделки с участием звездных игроков. На правах свободных агентов «королевский клуб» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и защитника «Байера» Джонатана Та. Также «Реал» планирует потратиться на трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
Дэвис перешел в «Баварию» зимой 2019 года из «Ванкувер Уайткэпс» за 14 млн евро. Он провел за мюнхенский клуб 210 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 34 голевые передачи.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. На данный момент основным левым защитником в мадридском клубе является француз Ферлан Менди.