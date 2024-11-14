Клаудио Раньери стал главным тренером «Ромы»

Полгода назад Раньери объявил о завершении тренерской карьеры, однако не смог отказаться от предложения «Ромы». Раньери стал третьим тренером джаллоросси в текущем сезоне после Даниэле Де Росси и Ивана Юрича. Ранее Раньери дважды возглавлял «Рому» — с 2009 по 2011 год и в 2019 году.