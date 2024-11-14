Клаудио Раньери стал главным тренером «Ромы» до конца сезона 2024/25. По окончании сезона Раньери перейдет на руководящую должность и будет советником владельца римского клуба по спортивным вопросам. Поиски будущего главного тренера продолжатся в ближайшие месяцы и мнение Раньери будет учитываться при выборе.
Полгода назад Раньери объявил о завершении тренерской карьеры, однако не смог отказаться от предложения «Ромы». Раньери стал третьим тренером джаллоросси в текущем сезоне после Даниэле Де Росси и Ивана Юрича. Ранее Раньери дважды возглавлял «Рому» — с 2009 по 2011 год и в 2019 году.
В 2016 году Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в Английской Премьер-лиге. Помимо этого специалист работал в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Ювентусе», «Парме» и «Сампдории», испанских «Валенсии» и «Атлетико», английских «Челси», «Фулхэме» и «Уотфорде», в Лиге 1 в «Нанте» и «Монако», а также в сборной Греции.