Миранчук заявил, что и не думал взять майку или автограф у Месси

«Не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня еще с юного возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого [желания взять автограф].



А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов. Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти дальше. В окружении много кто говорил, что шансов победить “Интер” Майами» мало. Приятно доказывать обратное", — приводит слова Миранчука Sport24.