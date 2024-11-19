Миранчук заявил, что и не думал взять майку или автограф у Месси

Напомним, «Атланта» обыграла «Интер Майами» с Месси в серии до двух побед в ⅛ финала плей-офф МЛС. В решающей игре Миранчук отметился результативной передачей, а Месси забил гол (3:2).
«Не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня еще с юного возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого [желания взять автограф].
А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов. Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти дальше. В окружении много кто говорил, что шансов победить “Интер” Майами» мало. Приятно доказывать обратное", — приводит слова Миранчука Sport24.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил итальянской «Аталанте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.
В ¼ финала плей-офф МЛС «Атланта» на выезде сыграет с «Орландо Сити». Встреча пройдет 24 ноября.