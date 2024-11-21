Винисиус оказался потомком древнего африканского племени

«Я не знал этого, но теперь буду знать. И мне очень приятно. Важно знать, откуда мы. Подавляющее большинство бразильцев не знают о нашем происхождении. И это должно быть что-то важное. Я доволен результатами, я тоже из Камеруна», — сказал Винисиус.