Винисиус оказался потомком древнего африканского племени

Генетическая экспертиза ДНК 24-летнего бразильца показала, что его предки принадлежали к африканскому племени тикар, которое в настоящее время проживает в Камеруне и составляет около 10% от населения страны. Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:1) Винисиусу торжественно вручили сертификат, подтверждающий его африканское происхождение.
«Я не знал этого, но теперь буду знать. И мне очень приятно. Важно знать, откуда мы. Подавляющее большинство бразильцев не знают о нашем происхождении. И это должно быть что-то важное. Я доволен результатами, я тоже из Камеруна», — сказал Винисиус.
Ранее о своем тикарском происхождении заявляли бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс и американский минорежиссер Спайк Ли.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь голевых передач.