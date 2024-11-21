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Винисиус оказался потомком древнего африканского племени

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сдал тест ДНК, который позволил ему подробнее узнать о своем происхождении. Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Генетическая экспертиза ДНК 24-летнего бразильца показала, что его предки принадлежали к африканскому племени тикар, которое в настоящее время проживает в Камеруне и составляет около 10% от населения страны. Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:1) Винисиусу торжественно вручили сертификат, подтверждающий его африканское происхождение.

«Я не знал этого, но теперь буду знать. И мне очень приятно. Важно знать, откуда мы. Подавляющее большинство бразильцев не знают о нашем происхождении. И это должно быть что-то важное. Я доволен результатами, я тоже из Камеруна», — сказал Винисиус.

Ранее о своем тикарском происхождении заявляли бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс и американский минорежиссер Спайк Ли.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь голевых передач.

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