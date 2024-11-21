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Итальянский клуб уволил двух главных тренеров за день

Футбольный клуб «Пьяченца», выступающий в итальянской Серии D, сменил двух главных тренеров за один день.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Во вторник, 19 ноября, клуб из Эмилии-Романьи отправил в отставку главного тренера Кармине Парлато и спортивного директора Алессио Сесту. Их место занял Симоне Бентивольо, с которым расстались в тот же день после одной проведенной тренировки.

Причиной увольнения Бентивольо стало возмущение болельщиков, которые прервали тренировочное занятие и потребовали, чтобы он немедленно покинул клуб. Все из-за истории с договорными матчами — в 2011 году Бентивольо, будучи на тот момент футболистом «Кьево», был дисквалифицирован на 13 месяцев за участие в деятельности, связанной с манипуляцией результатами матчей.

Таким образом, между новостями о назначении и отставке Бентивольо прошло всего девять часов. Примечательно, что на его место был назначен Стефано Россини, который был уволен из клуба в начале октября.

«Пьяченца» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии D (группа D), имея после 12 матчей 14 очков.

С 1993 по 2003 год «Пьяченца» провела восемь сезонов в Серии А, где ее наивысшим достижением стало 12-е место. Летом 2012 года «Пьяченца» была признана банкротом и прекратила свое существование, однако уже через несколько месяцев клуб был возрожден.

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