Итальянский клуб уволил двух главных тренеров за день

С 1993 по 2003 год «Пьяченца» провела восемь сезонов в Серии А, где ее наивысшим достижением стало 12-е место. Летом 2012 года «Пьяченца» была признана банкротом и прекратила свое существование, однако уже через несколько месяцев клуб был возрожден.