Головин впервые после травмы попал в заявку «Монако»

Головин в нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года, за это время Александр сыграл в 215 матчах, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.