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Головин впервые после травмы попал в заявку «Монако»

28-летний российский полузащитник восстановился после повреждения лодыжки.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Монако» включил восстановившегося после травмы полузащитника Александра Головина в заявку на матч 12-го тура лиги 1 с «Брестом».

Футбол
Франция 2024/2025
Тур 12, 22.11.2024, 21:00
Монако
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Брест
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Ранее 28-летний россиянин пропустил игру против «Страсбура» (3:1) из-за дискомфорта в голеностопе. 19 ноября агент футболиста Александр Клюев сообщил, что Головин приступил к тренировкам.

Головин в нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года, за это время Александр сыграл в 215 матчах, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.

После 11 туров Лиги 1 «Монако» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 6 очков. Матч «Монако» и «Бреста» пройдет 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Монако
Брест
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