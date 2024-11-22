Головин впервые после травмы попал в заявку «Монако»

«Монако» включил восстановившегося после травмы полузащитника Александра Головина в заявку на матч 12-го тура лиги 1 с «Брестом».
Ранее 28-летний россиянин пропустил игру против «Страсбура» (3:1) из-за дискомфорта в голеностопе. 19 ноября агент футболиста Александр Клюев сообщил, что Головин приступил к тренировкам.
Головин в нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года, за это время Александр сыграл в 215 матчах, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.
После 11 туров Лиги 1 «Монако» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 6 очков. Матч «Монако» и «Бреста» пройдет 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.