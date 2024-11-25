Мохамед Салах: Вероятно, летом я уйду из «Ливерпуля»

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года.
«Скорее я уйду, чем останусь! Я не получал никаких предложений, чтобы остаться в клубе. Я был в клубе много лет. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Но это не зависит от меня и болельщиков. Я просто делаю все, что в моих силах, потому что я такой, какой есть, и стараюсь отдавать все ради “Ливерпуля”. Нет такого клуба, как этот, но сейчас нет предложения о продлении. Я разочарован этой ситуацией», — приводит слова Салаха The Athletic.
Салах провел за «Ливерпуль» 367 матчей, в которых забил 223 мяча и сделал 99 результативных передач. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.
В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги после 12 туров. Подопечные Арне Слота набрали 31 очко и на 8 баллов опережают занимающий второе место «Манчестер Сити».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро.