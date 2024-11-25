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Мохамед Салах: Вероятно, летом я уйду из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что разочарован тем, что пока не получал предложений о продлении контракта со стороны руководства клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года.

«Скорее я уйду, чем останусь! Я не получал никаких предложений, чтобы остаться в клубе. Я был в клубе много лет. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Но это не зависит от меня и болельщиков. Я просто делаю все, что в моих силах, потому что я такой, какой есть, и стараюсь отдавать все ради “Ливерпуля”. Нет такого клуба, как этот, но сейчас нет предложения о продлении. Я разочарован этой ситуацией», — приводит слова Салаха The Athletic.

Салах провел за «Ливерпуль» 367 матчей, в которых забил 223 мяча и сделал 99 результативных передач. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги после 12 туров. Подопечные Арне Слота набрали 31 очко и на 8 баллов опережают занимающий второе место «Манчестер Сити».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро.

Саутгемптон
2:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 12
24.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
St Mary's Stadium, 31278 зрителей
Главные тренеры
Рассел Мартин
Арне Слот
Голы
Саутгемптон
Адам Армстронг
42′
Матеуш Фернандеш
(Адам Армстронг)
56′
Ливерпуль
Доминик Собослаи
30′
Мохамед Салах
(Райан Гравенберх)
65′
Мохамед Салах
83′
Нереализованные пенальти
Саутгемптон
Адам Армстронг
42′
Составы команд
Саутгемптон
1
Алекс Маккарти
2
Кайл Уокер-Питерс
5
Джек Стивенс
90+8′
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
4
Флинн Даунс
18
Матеуш Фернандеш
33
Тайлер Диблинг
10
Адам Лаллана
23′
37′
7
Джо Арибо
9
Адам Армстронг
73′
77′
16
Юкинари Сугавара
24
Райан Фрэйзер
77′
19
Кэмерон Арчер
32
Пол Онуачу
52′
26
Лесли Угочукву
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
16′
26
Эндрю Робертсон
84
Конор Брэдли
13′
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
84′
17
Кертис Джонс
62′
10
Алексис Макаллистер
9
Дарвин Нуньес
90′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
49′
62′
7
Луис Диас
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
27
5
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
10
11
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
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