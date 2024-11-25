Мохамед Салах: Вероятно, летом я уйду из «Ливерпуля»

«Скорее я уйду, чем останусь! Я не получал никаких предложений, чтобы остаться в клубе. Я был в клубе много лет. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Но это не зависит от меня и болельщиков. Я просто делаю все, что в моих силах, потому что я такой, какой есть, и стараюсь отдавать все ради “Ливерпуля”. Нет такого клуба, как этот, но сейчас нет предложения о продлении. Я разочарован этой ситуацией», — приводит слова Салаха The Athletic.