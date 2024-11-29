Тотти грозит до 5 лет тюрьмы из-за уклонения от уплаты налогов

Предварительное расследование показало, что Тотти намеренно не указал номер НДС, необходимый для декларирования доходов от рекламы и публикаций в социальных сетях. Речь идет о доходах за период с 2021-го по 2022 год, превышающих два миллиона евро.
Первоначально налоговый долг Тотти составлял несколько тысяч евро, но из-за начисленных процентов и штрафов сумма значительно увеличилась. Также правоохранители подозревают бывшего футболиста в других финансовых махинациях. На данный момент его долг перед налоговыми службами составляет 200 тысяч евро, но итоговая сумма может вырасти более чем в десять раз.
Кроме того, если обвинения в адрес Тотти будут доказаны, то ему может грозить от двух до пяти лет тюремного заключения. Сообщается, что экс-капитана «Ромы» уже вызвали в римскую прокуратуру для дачи показаний. Ожидается, что это произойдет в первой половине декабря.
В октябре 48-летний Тотти анонсировал свое возможное возвращение в большой футбол. Он заявил, что им все еще интересуются клубы Серии А и он рассматривает вариант возобновления карьеры.
Всю свою карьеру Тотти провел в составе «Ромы», за которую он выступал с 1993 по 2017 год. В общей сложности он отыграл за римский клуб 785 матчей, в которых забил 307 мячей и сделал 207 голевых передач. Вместе с «Ромой» он становился чемпионом Италии (2001), дважды выигрывал Кубок (2007, 2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Примечательно, что Тотти также является девятикратным вице-чемпионом Италии.
За сборную Италии Тотти провел 58 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 25 голевых передач. В 2006 году вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира.