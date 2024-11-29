Тотти грозит до 5 лет тюрьмы из-за уклонения от уплаты налогов

Первоначально налоговый долг Тотти составлял несколько тысяч евро, но из-за начисленных процентов и штрафов сумма значительно увеличилась. Также правоохранители подозревают бывшего футболиста в других финансовых махинациях. На данный момент его долг перед налоговыми службами составляет 200 тысяч евро, но итоговая сумма может вырасти более чем в десять раз.