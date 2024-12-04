«Шанхай» Слуцкого сенсационно проиграл аутсайдеру в азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» дома уступил «Ульсан Хёндэ» со счетом 1:2 в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток». В составе хозяев отличился Андре (23-я минута). У гостей голы забили Яго Кариелло (57-я, с пенальти) и Мин Ву Канг (66-я).
Китайский клуб потерпел второе поражение подряд. Подопечные Слуцкого набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице (вне зоны плей-офф). «Ульсан» после пяти поражений выиграл свой первый матч и с тремя очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 12 декабря в гостях сыграет с японским «Иокогама Маринос», «Ульсан» в тот же день на выезде встретится с тайским «Бурирам Юнайтед».
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий, который на прошлой неделе стал главным тренером азербайджанского «Сабаха».
В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.