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Килиан Мбаппе взял на себя вину за поражение в Бильбао

В игре против «Атлетика» французский форвард «Реала» забил из офсайда, и гол был отменен, а во втором тайме не реализовал пенальти.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

4 декабря мадридский «Реал» в матче 19-го тура Ла Лиги уступил на выезде «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

«Плохой результат. Грубая ошибка в матче, в котором все решала каждая деталь. Полностью беру вину на себя. Тяжелый момент, но это лучшее время, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я есть на самом деле», — написал Мбаппе в социальных сетях.

Мбаппе не реализовал свой второй подряд 11-метровый удар. Ранее он не забил с пенальти в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Мадридцы в том матче уступили со счетом 0:2. На счету Мбаппе четыре неудачных удара с одиннадцатиметровой отметки в 2024 году, два из которых — в составе «ПСЖ».

25-летний француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

В чемпионате Испании «Реал» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч больше.

Атлетик
2:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 19
4.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Карло Анчелотти
Голы
Атлетик
Алехандро Беренгер
53′
Горка Гурусета
80′
Реал
Джуд Беллингем
78′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
68′
Составы команд
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
67′
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
31
Микель Хаурехисар
9
Иньяки Уильямс
10
Нико Уильямс
2
Андони Горосабель
79′
18
Оскар Де Маркос
32
Адама Бойро
84′
17
Юри Берчиче
8
Ойян Сансет
79′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
64′
16
Иньиго Руис де Галаррета
74′
7
Алехандро Беренгер
63′
12
Горка Гурусета
90+3′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
90+1′
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
20
Франсиско Гарсия
71′
23
Ферлан Менди
19
Дани Себальос
58′
21
Браим Диас
11
Родригу
88′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
72′
88′
16
Эндрик
14
Орельен Тшуамени
70′
71′
10
Лука Модрич
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
21
Фолы
9
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Атлетик
Чемпионат Испании: таблица и календарь