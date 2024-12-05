Килиан Мбаппе взял на себя вину за поражение в Бильбао

Мбаппе не реализовал свой второй подряд 11-метровый удар. Ранее он не забил с пенальти в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Мадридцы в том матче уступили со счетом 0:2. На счету Мбаппе четыре неудачных удара с одиннадцатиметровой отметки в 2024 году, два из которых — в составе «ПСЖ».