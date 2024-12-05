Килиан Мбаппе взял на себя вину за поражение в Бильбао

4 декабря мадридский «Реал» в матче 19-го тура Ла Лиги уступил на выезде «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.
«Плохой результат. Грубая ошибка в матче, в котором все решала каждая деталь. Полностью беру вину на себя. Тяжелый момент, но это лучшее время, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я есть на самом деле», — написал Мбаппе в социальных сетях.
Мбаппе не реализовал свой второй подряд 11-метровый удар. Ранее он не забил с пенальти в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Мадридцы в том матче уступили со счетом 0:2. На счету Мбаппе четыре неудачных удара с одиннадцатиметровой отметки в 2024 году, два из которых — в составе «ПСЖ».
25-летний француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.
В чемпионате Испании «Реал» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч больше.