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Игрок «Фиорентины» Бове согласился на установку дефибриллятора

Как сообщает Lettera 43 со ссылкой на Repubblica, полузащитник «фиалок» Эдоардо Бове, потерявший сознание в матче с «Интером», согласился на установку дефибриллятора.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

1 декабря Эдоардо Бове на носилках унесли в машину скорой помощи во время матча 14-го тура Серии А. Встреча была остановлена при счете 0:0 и перенесена на неопределенный срок.

Позже стало известно, что у Бове возникли проблемы с сердцем. По данным источника, 22-летний футболист перенесет операцию уже в ближайшие дни. Установка кардиовертер-дефибриллятора может означать для Бове окончание карьеры в Серии A.

Согласно итальянским рекомендациям по спортивной медицине, атлеты с дефибриллятором не могут участвовать в соревнованиях. В июне 2021 года Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро‑2020 между сборными Дании и Финляндии. Полузащитника миланского «Интера» удалось спасти и доставить в больницу. Из‑за проблем с сердцем игроку был установлен имплантируемый кардио‑дефибриллятор. По правилам серии А игроков с таким аппаратам запрещено допускать даже до тренировок. В связи с этим «Интер» был вынужден расторгнуть контракт с Эриксеном, который продолжил карьеру в Англии.

Фиорентина