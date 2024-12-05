Игрок «Фиорентины» Бове согласился на установку дефибриллятора

Согласно итальянским рекомендациям по спортивной медицине, атлеты с дефибриллятором не могут участвовать в соревнованиях. В июне 2021 года Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро‑2020 между сборными Дании и Финляндии. Полузащитника миланского «Интера» удалось спасти и доставить в больницу. Из‑за проблем с сердцем игроку был установлен имплантируемый кардио‑дефибриллятор. По правилам серии А игроков с таким аппаратам запрещено допускать даже до тренировок. В связи с этим «Интер» был вынужден расторгнуть контракт с Эриксеном, который продолжил карьеру в Англии.