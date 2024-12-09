Мбаппе заявил, что скандал с изнасилованием его не беспокоит

По данным шведских СМИ, Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. По данным TV4 News, пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявила о намерении футболиста подать иск за клевету.
«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участие. Это просто непонимание. На меня это не действует, потому что я никогда не чувствовал себя причастным. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — заявил Мбаппе в интервью Canal+.
25-летний француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Килиан провел за «сливочных» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.
В чемпионате Испании после 17-го тура «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч больше.